美国对中国产品免征关税. March. 25, 2022 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国拜登政府决定对中国产品再次免征关税。 美国贸易代表部23日表示，对352个中国产商品重新适用免于征收关税制度。此次措施从去年10月12日进口开始追溯适用，到今年年末为止有效。享受关税优惠的中国产品包括电视屏幕、背包、自行车、枕头等制造业零部件和消费品。 此前的特朗普政府2018年对中国产品征收3000亿美元的关税，引发了两国间的贸易战争。随着美国产业界的苦衷日益严重，特朗普政府允许对部分产品免予征收关税。但特朗普在2020年末没有延长豁免措施的情况下结束了任期。 美国产业界再次要求拜登政府免除关税的呼声越来越高，美国贸易代表部从去年底起研究了549个被要求免除关税的产品，最终决定重新对352个产品给予关税优惠。美国贸易代表部方面表示：“考虑到相关品种能否在本国或第三国生产或是否受到全球供应网变化的影响，选定了免除关税品种。” 据分析，美国重启部分中国产品的关税优惠政策，首先是为了应对通货膨胀等经济问题。分析认为，此举意在安抚最近在乌克兰战争局面中试图与俄罗斯密切接触的中国，从而在国际上孤立俄罗斯。

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