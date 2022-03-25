尹锡悦：“会去拜访朴槿惠前总统一下”. March. 25, 2022 07:43. by 姜聲煇, 姜炅石 yolo@donga.com,coolup@donga.com. 候任总统尹锡悦24日表明了将亲自拜访朴槿惠前总统的意愿。尹锡悦一度被抨击为“毁灭保守势力的罪魁祸首”，他与“保守阵营的核心”朴槿惠之间错综复杂的缘分再次受到关注。 尹锡悦24日在接受记者采访时表示：“我也想从下周起去地方看看，听说（朴槿惠前总统）已经出院，计划去拜访她一下。”也就是说，在预定于下周进行的地方巡回行程中，他将亲自前往大邱市达城郡朴槿惠的私宅。对于是否邀请朴槿惠出席5月10日的总统就职典礼的提问，尹锡悦答道：“本来不是都会邀请前任总统的吗?”“当然会邀请。” 对此，朴槿惠的亲信柳永夏律师在接受记者采访时表示：“目前还没有接到（尹锡悦方面的）直接联系，”“如果联系上我，（朴前总统）会做出决定并告知媒体。” 政治圈之所以关注两人的会面，是因为他们曲折的缘分。尹锡悦在朴槿惠政府上台第一年的2013年调查国家情报院回帖事件，他在国会国政监查中揭露调查时存在外部压力，与朴槿惠闹翻了。尹锡悦当时因被指“不忠于人”而成为话题，直到朴槿惠政府末期的2016年末为止，一直辗转于闲职。 两人再次站在对立点是从尹锡悦2016年12月被任命为干预国政特检调查组组长开始的。接着，他作为文在寅政府的第一任首尔中央地方检察厅检察长，领导了针对朴槿惠政府主要人士的拘留起诉。对此，有批评指出：“（尹锡悦）是毁灭保守阵营的罪魁祸首。”但尹锡悦在大选期间向朴槿惠喊话表示：“即使是作为公职人员的职务行为，在政治上、感情上都感到非常抱歉。”

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