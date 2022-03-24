韩国水力原子力全力承揽8万亿韩元规模的捷克核电站订单. March. 24, 2022 07:57. by 具特敎 kootg@donga.com. 项目费约8万亿韩元的捷克杜科瓦尼新核电站项目的投标正式开始，韩国水力原子力（以下韩水原）在捷克当地开始了订单活动。韩国核电站将与美国、法国展开订单竞争。 据韩水原23日透露，韩水原和韩国核电出口产业协会、捷克商工会议所22日（当地时间）在捷克布拉格举行了“APR1000供应商研讨会”。APR1000是韩水原向捷克方面提出的韩国型核电站。 杜科瓦尼新核电站是在捷克东南部地区建设1座1000MW级加压轻水反应堆核电站的事业。据悉，该事业规模约为8万亿韩元。此前，捷克电力公社于17日开始对杜科瓦尼核电站项目进行正式投标，并向韩水原等发送了投标通知书。 目前，韩国、美国、法国为承揽杜科瓦尼核电站项目而展开竞争。预计2024年最终选定事业者。有评价称，捷克政府正在讨论最多建设3座新核电站，因此此次核电站订单变得更加重要。 参加当地活动的韩水原社长郑在勋与捷克产业通商部长官约瑟夫•西凯拉进行了首次正式面谈，宣传了韩国核电站建设的竞争力。郑社长强调：“韩国具备优秀的价格竞争力和事业能力，期待订单活动取得成果。”

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