60岁以上及免疫力低下者，通过快速抗原检查确诊时，从明天开始自行在家治疗. March. 24, 2022 07:58. by 金素英记者、赵建熙记者 ksy@donga.com、becom@donga.com. 从25日起，60岁以上新冠感染者如果在社区医院通过专家用快速抗原检查（RAT）被确诊，也要进行“自我在家治疗”。政府一直寻求减少居家治疗集中管理群，现在又将属于高危人群的高龄层也改为普通管理群，医疗界担心他们会处于“管理死角地带”。 中央灾难安全对策本部23日表示，25日以后经RAT检查确诊的60岁以上和癌症患者等免疫力低下者将被排除在居家治疗集中管理群之外。在这种情况下，不能接受医疗人员每天两次的健康监测。如果想接受监测，必须向保健所另行提出要求。通过基因扩增（PCR）检查被确诊的60岁以上人群，像现在一样被分类为集中管理群。中央灾难安全对策本部表示：“集中管理群只有安排负责医院才能接受电话咨询和处方，而一般管理群在检查结束后就可以到平时常去的医院接受非面对面的诊疗，”“这一措施是为了让60岁以上的人能够立即接受治疗。” 以23日零时为准，韩国单日新增新冠确诊患者为490881人，居历史第二位。累计确诊患者为1042.7247万人，超过了国内居民登记人口的20%。食品医药品安全处为了应对确诊患者剧增，当天紧急批准了默克公司的新冠口服药物“拉盖布里奥”的使用。

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