青瓦台正式迁往龙山，后遗症为什么令人担心. March. 21, 2022 07:49. . 候选总统尹锡悦昨天表示，“将把青瓦台的总统办公室搬迁到龙山国防部大楼”，正式宣布“搬往龙山”。他还表示，目前的青瓦台将在新政府上台之际还给国民用作市民公园。尹锡悦亲自拿着指挥棒，就搬往龙山亲自说明了近90分钟。他说：“虽然很难，但这是为了国家的未来而做出的决定。” 虽然没有想贬低尹锡悦“要摆脱青瓦台空间的封闭性”的意志，但此次决定令人遗憾。不只是搬至龙山是否合适的问题。对此，很多人认为，应该关注的国家重大焦点问题不是一两个，因此担心和批评，难道总统室搬迁决定需要那么匆忙吗?而且，尹锡悦曾经表示“将开启光化门时代”，结果龙山突然迅速成为替代方案，在引发赞成和反对争议后，他就像是在下决胜招似的，选择了正面突破。 尹锡悦表示“搬至光化门对市民来说是灾难”，详细说明了搬至龙山的不可避免性。虽然也有从警卫和迁移费用问题、市民接近性等现实层面得到理解的部分，但也有不少反对意见。在政权交替时期朝鲜的动向非同寻常的情况下，国防部和联合参谋本部的连锁搬迁，可能会导致安保空白，而且历代联合参谋本部议长们担心，如果国家指挥部和军队指挥部在同一空间，可能会成为敌人同时打击的好目标。另外，还要重新构筑青瓦台地下掩体对整个国政的指挥控制系统。也有人对500亿韩元搬迁费用是否足够、使用预备费是否正确等问题提出了争议。 尹锡悦表示：“我们认为，一旦进入青瓦台内部，离开青瓦台将更加困难。”当然，这句话可能没有错。曾承诺“光化门总统”后，因警卫逻辑、安保逻辑等受阻而放弃的文在寅总统就是一个典型的例子。但即便如此，这也是与今后总统办公空间相吻合的重要问题。青瓦台是“帝王式权力”的象征无需多说，没有人会对任何形式都要改变这一点提出异议。需要的是更充分的公开讨论及收集国民意见的过程。除了搬迁至龙山外，还可以有用一两年时间将部分现青瓦台改造成开放空间的方案。难道不是陷入了“青瓦台解体”的某种教条吗?看起来好像有些着急了，真让人担心。

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