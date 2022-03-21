“龙山总统时代”……尹锡悦：“加强与国民沟通”. March. 21, 2022 07:51. by 洪禎秀, 尹相虎 hong@donga.com,ysh1005@donga.com. 候任总统尹锡悦20日正式宣布开启“龙山办公室时代”。青瓦台这一象征“大韩民国最高权力”的空间在70多年后将从历史舞台消失，在新总统就任的同时，将重新诞生为向国民完全开放的“市民公园”。 尹锡悦20日在总统职务交接委员会办公室所在的首尔钟路区三清洞金融研修院分馆召开了记者招待会，对将总统办公室搬迁到龙山国防部大楼的方案进行了近50分钟的说明。尹锡悦亲自用指挥棒指着鸟瞰图进行了说明，并表示：“虽然很难，但这是为了国家的未来而做出的决定。”他还表示，将于5月10日结束就职仪式后，立即入住并开始工作。 尹锡悦就决定搬迁到国防部大楼的背景表示：“龙山国防部和联合参谋本部区域具备国家安保指挥设施等，可以完美地将青瓦台返还给市民，几乎没有伴随警卫措施给市民带来的不便。”他还说：“俗话说，空间左右业务和工作。正确接受国民的意愿工作比‘总统的权威’更为重要，”“将进一步加强与国民的沟通。”即将新建的办公室名称将通过公开征集国民意见来决定。据交接委员会推算，搬迁费用约为496亿韩元。 对于推翻“光化门时代”大选公约一事，他解释说：“据了解，即便是最低限度的警卫措施，也会给光化门附近市民们带来非常严重的不便，”“以当选人的身份听取报告后发现，搬迁到光化门对市民来说是灾难性的。” 如果总统办公室按计划搬迁，青瓦台将从50天后开始完全向普通国民开放。尹锡悦表示：“包括本馆和迎宾馆在内，被称为‘最佳庭院’的绿地院和常春斋将全部返还给国民，”“经景福宫和青瓦台通往北岳山的登山路也将开放。”交接委员会解释说：“如果开发被划为军事设施保护区域的青瓦台附近地区，江北地区的附加价值将会提高。” 但是，军队内部和共同民主党内部出现了担心“国政混乱”的声音。历任联合参谋本部议长的11名预备役高层将领19日向尹锡悦方面转达了立场，称“青瓦台办公室搬迁到国防部办公楼，可能会导致国防部和联合参谋本部的连锁移动，导致政权移交期的安保空白，”“这是没有经过沟通的决定，应该予以废除。”共同民主党首席发言人高勇镇20日也批判道：“在不得不仓促推进的搬迁过程中，国政混乱和安保空白令人非常担心。”

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