汽油一周内涨132韩元…外汇危机后最大涨幅. March. 21, 2022 07:55. by 具特敎 kootg@donga.com. 自1997年国际货币基金组织（IMF）外汇危机以来，上周汽油价格涨幅最大。据分析，因俄罗斯入侵乌克兰事态而暴涨的国际油价反映在了国内油价上。 据韩国石油公社油价信息网站“Opinet”20日透露，本月第三周，全国加油站汽油销售价格比前一周上涨132.8韩元，达到每升1994.4韩元。周汽油价格连续9周呈上升趋势，是自2012年10月第四周（每升2003.76韩元）以后9年来的最高值。周涨幅自外汇危机时的1997年12月第三周（161.3韩元）以后，时隔24年再次上涨了100韩元以上。 济州岛以每升2099.1韩元最高，首尔以2077韩元紧随其后。光州最低，为1964韩元。全国柴油平均销售价格上涨了192.5韩元，达到每升1902.5韩元。 本月初在盘中突破130美元的国际油价最近下跌到100美元左右，预计今后国内油价将保持平稳。通常国际油价会对2、3周后的国内价格产生影响。以每日为准，全国汽油价格自16日（每升2004.23韩元）以后开始下降，20日（下午3时为准）为每升2002.07韩元。石油公社分析称：“受俄罗斯和乌克兰停战谈判、美国上调基准利率的影响，国际油价呈下降趋势。”

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