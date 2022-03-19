俄罗斯炮击乌克兰哈尔科夫学校等处，至少造成21人死亡. March. 19, 2022 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 当地时间18日，入侵乌克兰的俄罗斯军队继续狂轰滥炸。有预测称，平民死亡人数迟早会超过1000人。七国集团谴责针对民间的攻击是战争犯罪，并表明了要进行追加制裁的立场。 17日，在位于乌克兰第二大城市哈尔科夫郊外的梅雷帕村，学校和文化中心等遭到俄军的炮击，至少有21人死亡。面积达30万平方米（约9万坪）的世界最大规模市场哈尔科夫·巴拉巴肖娃市场当天也遭到俄军的炮击，化为灰烬。火灾蔓延至周边住宅区，导致1名消防队员死亡。 南部港口城市马里乌波尔也因持续的轰炸，35万名市民逃到了防空洞或地下室。市当局表示：“平均每天最多有100枚炸弹落入市内，”“80%的居民区建筑物被破坏，30%的建筑物无法复原。”曾有1200名儿童、孕妇等人避难的马里乌波尔剧院也在16日的炮击中倒塌，之后俄军不断炮击，救援工作被迫推迟。 此外，还发生了美国平民死亡的事件。北部切尔尼希乌警方当天表示：“一直在乌克兰担任讲师的美国市民詹姆斯·惠特尼·希尔（68岁）16日在排队领取面包时，因俄军开火而死亡。”据州当局透露，切尔尼希乌地区17日一天内遭到俄军炮击，造成53名平民死亡。东部城市伊朱姆的副市长博洛迪米尔·马乔金在脸书上表示：“没有人能埋葬死人。” 联合国人权事务所的统计结果显示，包括58名儿童在内，上个月24日俄罗斯入侵后死亡的平民人数至少达到780人，预计下周将超过1000人。世界卫生组织也表示，在此期间，俄军至少攻击了医院等医疗设施43次，导致12人死亡。 七国集团当天通过声明表示：“普京发动了攻击医院、学校等民间设施的‘无缘无故的战争’，使数百万人走上避难之路。将对其对平民的无差别攻击和战争犯罪追究责任。”

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