朝鲜疑似洲际导弹发射失败……最快本周内再次挑衅. March. 17, 2022 07:47. by 申圭鎭, 申晋宇 newjin@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鲜16日进行了试射疑似新型洲际弹道导弹的挑衅，但最终以失败告终。韩美当局发现，朝鲜失败后迅速在平壤顺安一带重新整顿设施等动向。也就是说，朝鲜最快在本周也可以再次进行试射。韩美军方当局为了应对，正在准备针对朝鲜的高强度武力示威。 综合《东亚日报》采访和联合参谋本部的吹风内容等，朝鲜当天上午9点半在顺安发射了弹道导弹，但在高度不到20公里的地方，导弹在空中爆炸。这是今年的第10次导弹挑衅，也是大选后的第一次挑衅。据悉，韩美正在精密分析导弹的规格，认为很有可能是2月27日和3月5日试验性能的新型洲际导弹。也有可能是以实距离射击为目标的发射。 韩国政府官员当天表示，“经确认，朝鲜在此次失败后立即对设施、装备等进行了整顿”。但是，目前还不能确定这些动向是否是再次发射新型洲际导弹的准备工作。该官员表示：“如果此次失败的是新型洲际导弹，那么在对失败进行切实改进完善之前，发射同样的导弹可能会感到负担，”“可能会先发射已完成检验的其他导弹，从而减轻负担。” 据悉，在韩半岛局势日趋紧张的情况下，韩美当局计划恢复此前在朝鲜发射洲际导弹时中断的战略轰炸机B-52、B-1B等战略资产的展开训练。战略轰炸机自2017年以后就没有飞临韩半岛。韩国军方也做好了单独试射弹道导弹“玄武”和F-15K、KF-16战斗机的空对地导弹、宙斯盾舰的舰对空导弹等陆海空军主力导弹的准备。

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