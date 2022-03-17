巴萨俱乐部财政困难越来越严重，官宣出售主场冠名权. March. 17, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 世界著名足球俱乐部西甲豪门FC巴塞罗那（巴萨）还有什么可卖的吗？球队财政状况不佳的巴萨甚至卖掉了最后剩下的自尊心—主场冠名权。 巴萨16日通过俱乐部网站表示“在体育及娱乐领域签订了战略性的长期伙伴关系”，传达了与世界最大音源流媒体服务企业“Spotify”签订新赞助合同的消息。根据此次合同，球员们将从下个赛季开始穿印有Spotify的球衣，为期4个赛季。另外，主场诺坎普的名称也将由Spotify使用。 以被冠名为“Spotify诺坎普（照片）”为条件，巴萨每年最多可获得7000万欧元（约950亿韩元）。但是，目前还不知道Spotify将拥有诺坎普的冠名权到何时。 出售主场冠名权是很常见的事情。1973年，美国橄榄球队布法罗野牛队的主场更名为“里奇体育场”，这是出售主场冠名权的第一个事例。此后，职业棒球、职业足球、职业篮球等很多赛场为了稳定的球队运营，将主场冠名权卖给了企业等。 此前，巴萨自从1957年启用诺坎普球场以来，从未添加过赞助商的名字。而此次出售主场冠名权说明球队财政状况恶化。巴萨已经两次因为财政困难而卖掉了自尊心。2013年巴萨在球队114年历史上首次在队服上贴上了商业广告。当时巴萨与卡塔尔航空公司签订了4年每年4500万美元的赞助合同，并穿上了印有卡塔尔航空标志的球衣。巴萨从球队成立初期开始就没有在队服上刊登盈利法人广告。这是通过足球对社会做出贡献的理想得到实现的结果。此前很多球队为了稳定运营，将企业广告加入到队服上时，只有巴萨没有这样做。那是球队的悠久传统和自豪感。2006年球队首次在队服上挂上了联合国儿童基金会的广告。但是决定把球队收益的0.7%捐赠给联合国儿童基金会，这是公益广告。 去年，球队当家球员里奥内尔•梅西（巴黎圣日耳曼队）的出走更是对巴萨球迷造成了很大的冲击。巴萨无法承受每年获得1688亿韩元巨额年薪的梅西。现在巴萨队既没了自豪感，也没有梅西，也没了主场的名称。虽然要用成绩报答，但是巴萨目前只在西甲联赛排名第三，和老对手皇家马德里之间的积分差距十分悬殊。而且球队也没能进入欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛淘汰赛，在欧罗巴联赛也陷入了16强中被淘汰的危机（首回合主场0比0）。这就是曾经风靡世界的世界顶级球队的现状。

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