大韩航空-韩亚航空中断俄罗斯航线-领空飞行. March. 16, 2022 07:56. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 大韩航空、韩亚航空、釜山航空因乌克兰战争决定暂时中断俄罗斯航线的运航，中断飞往俄罗斯领空的飞行。欧洲及美国的航线也将用迂回航线代替俄罗斯领空，预计乘客和航空公司会因飞行时间增加而遭受损失。 大韩航空15日表示，到下月底为止，将中断每周四从仁川出发前往俄罗斯莫斯科，周五返回的仁川至莫斯科航线和隔周星期二运行的仁川至符拉迪沃斯托克（海参崴）航线。隔周运营的釜山航空公司的仁川至符拉迪沃斯托克航班也将停飞到下月中旬。因为俄罗斯入侵乌克兰导致当地机场运营不稳定，对乘客安全和货物运输提出了担忧。飞往俄罗斯的货物航线也将中断。 大韩航空和韩亚航空决定不再经过俄罗斯领空。韩国虽然不属于俄罗斯禁止领空飞行的国家行列，但考虑到安全因素，决定使用经过中国-哈萨克斯坦-土耳其领空的航线。从美国纽约、亚特兰大、芝加哥、华盛顿、波士顿、加拿大多伦多到仁川的航线也将绕行阿拉斯加和太平洋的航线。但是，从仁川出发抵达美国的航班至今仍无需通过俄罗斯，正常运行。 如果使用迂回航线，仁川至欧洲的飞行时间将延长1小时30分至2小时45分，美国至仁川的飞行时间将延长1小时至1小时40分。业界相关人士表示：“消费者的飞行时间增加，航空公司的油费也将增加。”

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