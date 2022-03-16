“吃之罪”. March. 16, 2022 07:56. . 那天是个特别的日子。是国王示范耕地、祈求丰收的日子。国王的犁是用金子装饰的，大臣的犁是用银子装饰的。国王抓住犁头出发后，大臣们也随即出发。这是一次华丽的仪式。但在田野上劳作的农民们的样子与华丽相去甚远。他们的身体瘦削。天气炎热，农夫气喘吁吁，牛也气喘吁吁。牛被鞭子打得皮开肉绽，拉着犁。土地被犁翻，虫子们蠕动着出来了。于是，鸟儿们飞来，争相啄食虫子。 一个12岁的少年专注地看着这一场景。他是这个国家的太子。他感到心疼。有人过着豪华的生活，有人裸着上身在烈日下耕地，过着农夫的生活，有人过着穿着鼻环被鞭打的牛的生活，这让他痛苦不已。活物之间吃与被吃，残酷的食物链让他更为难过。这是有关释迦牟尼幼年时期的轶事。潘七焕（音）诗人的《吃之罪》是一首简短的诗，部分唤起12岁少年悉达多几千年前感受的心情。 “给幼崽抓来草虫的斑鸫/被老鹰抓走了/好不容易才脱掉外壳晾干翅膀的蜻蜓/被翠鸟一口吞掉了/松鼠啃掉了上午长出的幼苗/但是没有遗属梦想着要报仇/因为都有吃的罪/悲伤无比，也是寂寞的绿树林里的事情。” 小鸟捕食从翻土中出来的虫子，老鹰捕食吃掉草虫的斑鸫，这不是谁的错。哪有不吃或不被吃掉的存在。他们之所以没有梦想着相互报仇，是因为这是自然的法则。诗人望着树林里发生的事情所感受到的心情，离悉达多12岁时的心情似乎不远。在这种怜悯的感情中，诞生了诗歌，也诞生了宗教。 文学评论家、全北大学客座教授

한국어