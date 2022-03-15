查明朝野双方都同意的大庄洞真相，除了特检之外别无他法. March. 15, 2022 07:57. . 韩国当选总统尹锡悦13日就大庄洞舞弊疑案表示：“不管采取任何措施，必须彻底查明腐败真相。必须查明，不能有猫腻。”这是针对共同民主党院内代表尹昊重此前表示“3月临时国会可以处理大庄洞特别检查法案”的回应。尹锡悦虽然没有具体提及以何种方式查明大庄洞疑案的真相，但检方的调查已失去了信任，实施特检不可避免。 朝野在大选前都同意实施特检。但是，围绕特检组成方法等细节内容展开政治攻防战，拖延时间。共同民主党主张，除法务部次官、法院行政处次长、大韩律师协会会长外，朝野各出两人，组成7人推荐委员会推荐特检候选人。相反，国民力量党方面提出，包括法务次官在内的推荐委员会由于朝野分配不平衡，提出了如果大韩律师协会推荐4名特检候选人，朝野通过协商压缩至2人，由总统任命其中一人的方案。在过去的14次特检中，国会、司法部、律师团体等通过多种组合推荐了特检候选人。如果朝野有意施特检，完全可以推荐中立的特检。 就调查范围，朝野各执己见。共同民主党本月3日提出了对尹锡悦担任大检察厅中央调查科长时平息了大庄洞开发商对储蓄银行非法贷款调查一事进行调查的法案。去年9月，国民力量党则针对共同民主党总统候选人李在明担任城南市长时向开发商提供了特惠的嫌疑，提出了对此进行调查的特检法。要求只调查李在明或尹锡悦疑惑中任何一方的特检，无异于是在主张不要进行调查。当然要调查双方的疑惑。 如果检察机关现在公布对李在明和尹锡悦的调查结果，在野党将很难接受。如果等到尹锡悦就任后，具备新阵容的检察机关重新进行调查，现执政党也不可能接受。如果尹锡悦就任后任命特检，有可能会卷入调查对象任命特检的争议。最终方案，只能是在新政府出台之前，通过朝野协商出台特检，不可能有其他对策来查明真相。

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