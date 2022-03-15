文在寅准备“自授”木槿花大勋章. March. 15, 2022 07:57. by 史志远记者、朴孝穆记者 4g1@donga.com,tree624@donga.com. 据悉，文在寅总统正在为在卸任前“授予自己”木槿花大勋章（照片）做准备。在新冠确诊患者剧增的情况下，文在寅以自己和夫人金正淑女士为对象，授予自己每个制作费6800万韩元的勋章，预计会引发争议。 据政府有关人士14日透露，行政安全部去年制作了授予现任总统的两套木槿花大勋章。行政安全部相关人士表示：“委托韩国造币公社于去年9月完成了制作，”“之后如果青瓦台前来联系，将通过提交国务会议等程序授予勋章。”《奖勋法》就木槿花大勋章表示：“作为韩国的最高勋章授予总统，也可以授予总统的配偶、友邦元首及其配偶等。” 木槿花大勋章含有金银、红宝石、紫水晶等，每套制作费为6823.7万韩元。两套合计，共投入了1.3647.4亿韩元的预算。 2013年李明博前总统获得的木槿花大勋章制作费约为5000万韩元，但由于金价上涨，制作费增加了40%左右。另外，朴槿惠前总统等人虽然获得了制作费约4000万韩元的女性勋章，但由于2016年男女勋章规格统一，文在寅夫妇所获勋章的制作费比李明博夫妇增加了50%以上。每个制作费是安重根义士等获得的建国勋章大韩民国章（一级）制作费（172.1万韩元）的40倍，因此从以前开始就引发了过分的争议。 因为只有现任总统才能获授，所以“自授”勋章的争议也一再出现。截至已故金大中总统，都是在就任时获授勋章，但已故卢武铉前总统表示，“作为对5年间功劳的祝贺，可以接受（勋章）”，把授勋时间改为任期末。李明博也以类似的理由决定在任期末“自我授予”。 青瓦台计划在文在寅卸任前召开国务会议，决定授予文在寅夫妇木槿花大勋章。但是，鉴于出现了史上最多新冠确诊患者、再创政权失败的情况下，似乎在苦思冥想，授予高价勋章是不是显得是在自吹自擂。青瓦台相关人士表示：“前任总统都获得了木槿花大勋章，文总统夫妇的授予也将按照惯例进行，”“时间等还没有决定。”

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