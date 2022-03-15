“3000亿美元外汇被冻结”，俄罗斯暗示或将不履行债务. March. 15, 2022 07:59. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在入侵乌克兰的俄罗斯陷入债务违约（拒还外债）的危险越来越大的情况下，俄罗斯政府事实上也承认了不履行债务的可能性。国际金融界认为，预定支付1.17亿美元（约1450亿韩元）国债利息的16日是俄罗斯的首个危机。如果当天未能支付利息，则有可能经过30天的缓期期限，于下月宣布国家破产。 据《路透社》等媒体报道，俄罗斯财政部长安东•西卢阿诺夫13日（当地时间）在接受国营电视台采访时首次承认，约一半外汇储备因西方的制裁处于冻结状态。他说：“俄罗斯的外汇储备为6400亿美元（约794万亿韩元），其中3000亿美元无法使用。”他接着表示，“在外汇储备解冻之前，所有国债都将用卢布偿还。”因为很难用美元偿还债务，所以用比年初暴跌约50%的卢布偿还债务。全球投资银行能否接受还是未知数。路透社报道说，俄罗斯是否会自1917年布尔什维克革命后，时隔100多年再次面临国家破产事态，备受关注。 西卢阿诺夫还表示不满说：“西方国家正在施加压力，限制我们同中国的贸易。”此番言论体现了通过中国的帮助战胜西方制裁的意图。 国际货币基金组织（IMF）总裁兼执董会主席克里斯蒂娜•格奥尔基耶娃当天对美国哥伦比亚广播公司（CBS）表示：“不能再认为俄罗斯的债务违约是‘不会发生的事情’。俄罗斯虽然有偿还债务的钱，但那笔钱无法使用。”她指出，俄罗斯至今为止积累的外汇储备中相当一部分因西方国家的制裁而处于冻结状态。她说：“美国和西方的制裁已经给俄罗斯经济带来了严重的冲击。预计今年俄罗斯将陷入严重的经济衰退”，并诊断称，卢布价值暴跌导致俄罗斯人的消费能力急剧下降。 国际信用评级机构也在警告违约的可能性。此前的8日，惠誉国际将俄罗斯的国家信用等级降级为不履行债务之前的“C”，并表示“债务违约已迫在眉睫”。世界银行（WB）首席经济学家卡门•莱因哈特10日评价说，“俄罗斯的债务违约已变得非常接近。” 但是，目前俄罗斯的债务规模并不大，俄罗斯和全世界经济的关联性也不深，因此，即使发生债务违约，对各国的影响也有限。俄罗斯在1998年宣布延期支付对外债务时，真的没有钱，但现在即使有钱，也不能因人为的制裁而偿还。对于是否认为这种情况会触发全世界金融危机的提问，格奥尔基耶娃总裁回答称“就目前来说还不会”。

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