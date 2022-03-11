李在明和共同民主党认输服败，革新与协治是找回国民信赖的道路. March. 11, 2022 07:47. . 共同民主党总统候选人李在明昨天在选举对策委员会解散仪式上表示，“李在明没有补上欠缺的0.7%。所有责任都在于这个不足的候选人”，承认了大选的失败。宋永吉代表（党首）也表示：“李候选人也进行了反省，我们都付出了努力，但还是不够。”议员们也接连不断地作出反省，表示要谦虚地接受民心的鞭策。与当初的预料不同，李在明的共同民主党与总统当选人尹锡悦展开了0.7个百分点的拉锯战直到最后，但彻底接受了选举结果。 共同民主党的失败不是谁的责任，而是自己造成的。共同民主党政权在过去的5年里，肆意推出无视市场原理的房地产政策，将房价推高到了天价。以分帮结派情绪应对曹国事态等，结果“只许州官放火，不许百姓点灯”的争议不断。排除在野党，以多数议席独占国会构成，继续立法独霸。敦促党革新的内部声音，也经常被“短信炸弹”等多数人的横行霸道所阻挠。在因陈旧、独断的政治而形成的政权交替舆论的高墙面前，李在明强调的“经济总统论”等难以奏效。 时隔5年的政权交替是希望共同民主党彻底革新的国民命令。一段时间以来，共同民主党随时推翻与国民的约定，引发了不信任。甚至改变了党章、党规，强行公推首尔、釜山市长补缺选举，创建了曾表示不会成立的卫星政党，违背了政治信义。李在明和共同民主党在大选期间发表了实施大选决选投票制、扩大基础议员选举区等政治革新案，但仍然出现对其实现可能性的疑问，就是因为共同民主党过去表现出的行为。这次也不能因为选举已经结束就把革新案弃如敝屣。 共同民主党现在作为拥有172个议席的“巨大在野党”，应该面对尹锡悦政府。在野党应该同政府和执政党保持健康的紧张关系。该追究的就追究政府政策，该牵制就牵制。但事关国家利益和紧急民生的悬案，不应计较政治得失，而应表现出果断的“协治”姿态。只有继续努力进行革新和协治，才能找回失去的国民信任和支持。

한국어