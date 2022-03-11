文在寅-尹锡悦最快将于下周举行会晤……尹锡悦可能建议赦免李明博. March. 11, 2022 07:49. by 朴孝穆记者、尹多彬记者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 文在寅总统10日在与总统当选人尹锡悦的通话中表示：“将支持新政府在不产生空白的情况下顺利运营国政。”尹锡悦表示：“请多指教我。希望能在短时间内举行会晤。” 青瓦台发言人朴炅美通过新闻发布会表示，文在寅在当天上午9时10分开始的通话中祝贺说：“即使政治立场和政策不同，政府也有很多连续的部分，总统之间也有交接事项，所以不久之后要亲自见面并交谈。” 当天，总统秘书室长柳英敏和总统政务首席秘书李哲熙在首尔市汝矣岛国民力量党总部会见尹锡悦，以文在寅的名义转达了祝贺兰花，并协调了会晤日期。根据惯例，文在寅和尹锡悦的会晤最早将于下周举行。如果两人面对面会面，将是自2020年6月在青瓦台举行的反腐败政策协议会后时隔21个月再次见面。 据悉，在此次会晤中，尹锡悦将建议赦免李明博前总统。即，将采取由总统当选人建议、现任总统决定赦免的形式，分担政治负担。尹锡悦在去年12月朴槿惠前总统获赦免时，曾就李明博被排除在特别赦免对象之外一事表示：“应该从国民团结的观点来判断。”尹锡悦方面表示：“正在从国民团结的角度考虑中。” 此外，当天朴炅美在向支持者传达文在寅的信息时流下了眼泪，导致发布会中断。朴炅美进入简报台幕后整理了5分钟左右的感情后，再次站在了镜头前。她还说：“向落选者和支持者表示慰问。虽然选举过程非常激烈，结果差距也很小，但现在重要的是克服矛盾，实现国民团结。”文在寅当天下午1时20分起与共同民主党总统候选人李在明通了5分钟的电话，慰问了李在明。

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