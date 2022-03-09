要有敬畏之心. March. 09, 2022 07:37. . 无论时代如何变化，都有不失智慧的经典。18世纪法国思想家让-雅克•卢梭的《埃米尔》就是这样的经典。正如副标题《关于教育》所说，这是关于教育的故事。其中第4卷中出现的怜悯故事至今仍然有效。 卢梭是这样提问的。国王为什么对大臣们没有怜悯之情呢？贵族为什么鄙视农民呢？富人为什么会对穷人如此残忍呢？他的答案是这样的。因为国王认为自己不会成为普通人，贵族认为自己不会成为农民，富人也认为自己不会变得贫穷。与卢梭生活的18世纪不同，现在国王和贵族大部分已经消失，情况似乎有所不同，但事实并非如此。虽然外形可能变了，但身份阶层并没有消失。别说富人了，从隐喻意义上讲，现在也有国王和贵族。 卢梭忠告正在成长的青少年说：“如果习惯于在高处看待别人的不幸和痛苦，就无法感受到怜悯之情，不幸的人的命运总有一天会成为自己的。”只要调动想象力，就完全可以把自己放在自己之外遭受痛苦的人的位置上。也就是说，担心自己的生活会被抛弃到意想不到的实际存在中，这是对他人的怜悯的开始。 卢梭认为，人类本来就是善良的存在，因此对他人的怜悯之情已经在我们心中。他说自己的著作是“从创造主义手中走出来的一切都是善的。一切都是在人类的手中变坏的”，以此开头的理由反过来说是为了唤起人类本来的善良。就是要相信人类是善良的，唤醒对他人的怜悯之情。这岂止是年轻人的问题。这是失去怜悯之心，想要凌驾于弱者之上的我们所有人的问题。正如卢梭所说，国王、贵族和富翁的位置并不是永远的。

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