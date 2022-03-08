3•9大选在即，确诊患者也将亲自将投票纸放入投票箱. March. 08, 2022 07:56. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 为了防止在3•9大选事前投票中再次发生史无前例的大混乱，中央选举管理委员会决定在大选正式投票当天即9日，让新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的确诊、隔离者以与普通选民相同的方法进行投票。因此，确诊患者和隔离者将从9日下午6时开始，不在临时投票所，而是在正式投票所进行投票，并亲自将自己的投票用纸放入投票箱。 选管委7日上午召开紧急全体会议，决定了上述确诊、隔离者的投票进行方式。选管委表示：“确诊患者等将在下午6点以后，等普通选民结束投票并全部退场后，在相关投票所以与普通选民相同的方式投票。”在5日的预先投票中，确诊、隔离者必须在临时记票处记票，然后将投票纸交给选举事务员。确诊、隔离者投票时间为9日下午6时至晚上7时30分。 自5日大混乱以后，首次露面的中央选举管理委员会委员长卢正熙当天也没有表明其他立场。取而代之的是，选举管理委员会通过以“全体选管委委员”名义的报道资料表示：“造成混乱，给国民带来不便，深感抱歉。”

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