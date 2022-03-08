美国：“考虑禁止俄罗斯出口原油”，世界经济或将陷入“石油危机”恐慌. March. 08, 2022 07:56. by 朴民優 minwoo@donga.com. 在俄罗斯入侵乌克兰出现长期迹象的情况下，美国考虑对俄罗斯产原油采取禁运措施，国际油价一下子逼近每桶140美元。 据伦敦ICE期货交易所6日（当地时间）透露，北海产布伦特原油在开盘初期暴涨18%，达到每桶139.13美元。这是盘中史上最大涨幅。在纽约商业交易所，西部得克萨斯原油（WTI）盘中上涨到130.50美元。这两种原油都达到了自2008年7月以后13年零8个月以来的最高值。 目前正在欧洲访问的美国国务卿托尼•布林肯当天表示：“正在积极与欧洲盟国讨论禁止进口俄罗斯产原油的措施”，“前一天与乔•拜登总统讨论了这一问题。” 俄罗斯产原油禁运是西方国家可以选择的最后，也是最强的制裁选项。虽然会对俄罗斯经济造成致命的打击，但如果堵住占世界供应量7%的俄罗斯产原油，将不可避免地受到国际油价暴涨带来的通货膨胀恶化和世界经济冲击。 因此，随着上世纪70年代石油危机（石油风波•oil shock）有可能重演的恐惧增大，全球金融市场陷入了恐慌之中。7日，KOSPI指数暴跌2.29%，以2651.31收盘。外国投资者和机构分别抛售了1.18万亿韩元和9600亿韩元，使股价下跌。日本（-2.94%）、中国香港（-2.95%）、中国大陆（-2.17%）等亚洲主要股市也一致暴跌2%以上。随着安全资产美元需求的剧增，韩元对美元的汇率暴涨12.9韩元（韩元价值下跌），以1127.1韩元收盘，时隔1年零9个月再次超过了1120韩元。俄罗斯在本月16日宣布不履行7亿美元国债的可能性也越来越大。 专家们担心：“可能会面临相当于上世纪70年代石油危机的最严重的能源危机。”

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