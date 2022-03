“落幕的韩国电影,再看一遍,简直是世界级的”,全球掀起翻拍热潮. March. 08, 2022 07:56. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 从上月26日开始的5天里,有一部在Netflix电影部门占据世界第一位的法国电影。《Restless》就是其主人公。作为奈飞原创电影的这部作品在上个月25日公开后一举登上榜首,引起了人们的关注。 超越世界第一常客好莱坞电影登上顶峰的该法国电影备受关注的另一个原因是原作是韩国电影。《Restless》改编自2014年上映的由李善均、赵震雄主演的电影《走到尽头》。《走到尽头》讲述的是腐败警察高建洙(李善均饰)偏偏在母亲葬礼当天接受有关腐败的内部调查,再加上因失误导致撞人交通事故等最坏的情况。《走到尽头》2017年在中国也曾翻拍过,就是由郭富城主演的电影《破局》。 《Restless》几乎原封不动地再现了交通事故场面的摄像机镜头等,除了压缩了最后的部分场面外,其余都忠实地改编了原作。另一名腐败警察朴昌民(赵震雄)打破观众的预想突然登场,将紧张感推向最高潮的场面在法国版观看也是一大看点。赵震雄的登场场面与电影《观相》的首阳大君(李政宰)、电影《狼的诱惑》的郑泰成(姜栋元)一起成为网民热议的“韩国电影三大登场名场面”。 随着包括《鱿鱼游戏》在内的K内容在全球大卖,《Restless》等K内容翻拍作品也取得了好成绩,K内容的地位日益提高。除了《Restless》之外,世界各国也陆续进行了K内容翻拍,为展现K内容潜力做出了贡献。 2016年上映的电影《釜山行》在好莱坞以《开往纽约的末班车Last Train to New York》的名字进行翻拍。包括演艺媒体《综艺》在内的当地媒体报道说,该片计划于2023年4月上映,由执导著名恐怖电影《电锯惊魂》和《招魂》的华裔导演詹姆斯•万(温子仁)参与制作。 金玉彬、申河均主演的电影《恶女》的版权也在去年被美国亚马逊出售后开始了翻拍。除此之外,去年电影《七号房的礼物》和《神汉流氓》的版权分别销往西班牙和印度,《Sink hole》的版权也销往中国。随着翻拍版权的不断销售,去年韩国电影翻拍版权的出口额达到了23.8亿韩元,创下了近5年来的最高值。与2020年(12.23亿韩元)相比,增加了近一倍。 随着《鱿鱼游戏》、《地狱》、《现在我们校园》等K内容的接连大热,对K内容的关心比任何时候都高,预计今年韩国电影翻拍版权的出口额将大幅增加。虽然过去作品性和大众性得到了认可,但寻找因遇不到全球流通平台而被埋没在供应内需上的《走到尽头》等隐藏宝石的海外制作公司的竞争将变得日益激烈。 汉阳大学文化内容系教授朴基秀(音)表示:“K内容的魅力在于,在讲述粗犷而独特的素材的同时,可以引出能让世界人民产生共鸣的普遍性,从而很好地保持均衡”,“随着K原创内容为主力,翻拍作品支撑的格局逐渐巩固,K内容在世界市场上的品牌力量势必将更加强大。”

