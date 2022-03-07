现代汽车捐款50亿韩元，三星捐款30亿韩元，SK捐款20亿韩元，乐天-KB-新韩捐款10亿韩元. March. 07, 2022 07:47. by 宋忠炫, 李建赫 balgun@donga.com,gun@donga.com. 为了庆北和江原地区发生的大规模山火造成的灾后重建及灾民支援，国内企业的支援接连不断。 6日，现代汽车集团向全国灾害救助协会捐赠了50亿韩元，用于山火灾后重建。同时集团还投入了4辆平均每天可以处理1000公斤洗衣物的“城市型洗衣救护车”和1辆搭载消毒器的“综合防疫救护车”。 三星电子、三星显示器、三星SDI等三星子公司表示，为庆北蔚珍和江原三陟地区遭受山火灾害的居民捐赠了30亿韩元的救助捐款。还为在临时居住设施生活的灾民提供装有生活必需品的1000份救灾套装。 SK集团决定通过社会福利共同募捐会支援20亿韩元捐款。KT和LG U+决定向受灾地区支援救助套装、毛毯类、卫生用品等紧急救助物品。 乐天集团计划向社会福利共同募捐会捐赠10亿韩元，并支援1000份救护套装和矿泉水、碗面等2.3万件食品。新世界集团通过山火发生地区的易买得店铺，向灾民提供必要的生活必需品。 金融界也出面支援遭受山火灾害的居民和企业。KB金融集团和新韩金融集团为救助灾民及灾后重建，计划分别捐款10亿韩元。金融委员会决定，对从KDB产业银行、IBK企业银行等政策金融机构获得的贷款及担保，最多推迟1年的本息偿还，并延长偿还期限。商业银行、储蓄银行、相互金融组合等贷款将推进最多6个月延期偿还本息或延长到期期限的方案。

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