选管委的失误导致已填选票被公开……冤枉的无效票. March. 07, 2022 07:48. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 中央选举管理委员会对新冠确诊患者及隔离人员的事先投票管理不善，受到了接连不断的批评。在这种情况下，对已被填写后又被分配的选票的处理方式也是七嘴八舌，预计将引发新的争议。据悉，选管委的立场是“原则上，只要不是选民故意公开选票，一律作有效处理”，但部分地区已经将其作为无效处理。 据大邱选管委6日透露，5日下午在大邱市寿城区晚村一洞向选民转交了装有已填写的选票的选票袋子。选管委相关人士解释说：“由于投票者蜂拥而至，不可避免地需要重复使用投票袋。因为是一次腾空许多个袋子后重新使用，所以出现了失误。”选管委方面在已填写的选票上标注“被公开的选票”后放入投票箱。标有相关标识的选票进入投票箱，将被列入总投票数统计，但开票时将被视为无效。 但是同一天，在首尔市恩平区新沙一洞投票站，在填写共同民主党总统候选人李在明之后被公开的选票将正常以有效票处理。选管委相关人士表示：“这是因为，选票被公开一事，与选民的意愿无关，”“如果不是选民故意，而是因为失误选票被公开，在投票管理委员的判断下，可以正常作为有效选票进行处理。” 部分选民在抗议收到已填写的选票的过程中，还撕毁了选管委新发放的选票。中央选管委表示：“如果损毁重新发放的选票，在经过身份确认程序后，在9日大选当天也不可能再次投票。”

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