李和尹都承诺“团结政府”……要拿出不是空话的蓝图来. March. 05, 2022 07:50. . 共同民主党总统候选人李在明、国民力量党总统候选人尹锡悦都主张成立“团结政府”。李在明昨天表示：“将继续推进超越理念和阵营的实用型国民团结政府。”尹锡悦在与安哲秀的单一化协议中表示：“将通过面向未来、改革性的国民团结政府，使所有国政运营恢复正常。”团结政府似乎成了此次大选的话题。 李在明首先提出了团结政府论。这很大程度上是为了突破尹锡悦与安哲秀的单一化趋势。这是其选举战略的一环，目的是让安哲秀脱离单一化格局，通过包括正义党候选人沈相奵在内的团结政府蓝图，来孤立尹锡悦。尹锡悦以与安哲秀的单一化成功为契机，宣布政权更迭和组建国民团结政府，也是出于同样的原因。作为李在明针对自己的包围战略的应对之策，他提出了团结政府。 在一直受到“缺乏未来讨论和时代精神”批评的此次大选中，即使从现在开始出现团结政府的火热竞争，也是值得肯定的。事实上，此次大选被整理成李在明与尹锡悦的对决格局，无论谁当选，都只能成为“半边天”的总统。政界和国民分成两派，阵营对决更加激烈。这就是为什么不管选举战略与否，从相生和协治的角度出发，一定要实现团结政府的原因所在。 虽然嘴上说得还不错，但两名候选人如何实现团结政府，仍然令人无法把握。李在明不仅向安哲秀、沈相奵，还向我们共和党的赵源震候选人提议了联合。不知道他会用什么样的哲学和价值团结各种势力，在内阁中布阵来运营国政。如果尹锡悦在大选结束后与国民之党合并，那么与安哲秀方面的“联合政府”的说法能否成立，与李在明所说的“团结政府”有什么不同，尚不清楚。 历届总统每次大选都高呼“团结总统”，但都只是一句空话。这次出现了“团结政府”的概念。不能再停留在好听的辞令上。在剩下的大选期间，如何实现责任总理制、如何启用超越阵营的人才、如何反映在野党或在野党人士的意见等，希望关于团结政府、团结内阁能拿出更加明确的蓝图，得到选民们的判断。

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