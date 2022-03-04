开学第一天，未能上学的幼小初高中生达16万人. March. 04, 2022 08:06. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据统计，开学第一天即2日，通过“学生健康状态自我诊断”应用程序（app）登记数据显示，未能上学的全国幼儿园、小学、初中、高中学生约达16万人。 3日，据教育部透露，在自我诊断应用程序中登记的全体幼儿园、小学、初中、高中586.7888万名学生中，83.7%的491.0973万人参加了2日的诊断。其中，相当于2.7%的15.8171万人回答感染新型冠状病毒肺炎（COVID-19）或出现发热和咽喉痛等类似症状，因此没有上学。 各学校未上学人数中，小学生最多。全体231.1041万名小学生中有3.9%的8.9818万人没有上学。幼儿园学生38.5473万名中有7400名（2.6%）、初中生122.1802万名中有3.3488万名（2.7%）、高中生106.2834万名中有2.6895万名（2.5%）接到了停止上学通知。教育部次官郑钟哲就小学生停止上学人数最多的原因表示：“可能是受到了6个年级人员最多且还没有接种疫苗的影响。” 教育部当天再次确认了在本学期尽可能继续上学的方针。教育部为了持续上学，在定员外聘用了1303名负责学校防疫的保健教师。本月内将以过密班级为中心，聘用8900名定员外的期间制教师，安排到学校。 但是，从开学第一天开始就暴露出来的教师确诊导致的学士差池问题，未能拿出应对方案。据悉，教育部尚未掌握随着教师的确诊所需的代替人力有多大。教育部表示，如果各学校需要代替人力，就先在内部解决，如果困难，就聘用期间制教师或利用市道教育厅等组成的人力资源。 韩国教员团体总联合会（教总）主张：“教育部应根据学校的确诊及隔离规模，制定转换为远程上课的统一标准。”另外，教总强调，“每个学校都不断出现教师确诊的情况，因找不到代替人力，被确诊的教师只能在家里远程办公和授课”，“这样下去，防疫和教育都将无法承受。”

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