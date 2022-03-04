前景不明的选举前夕，最后阶段的单一化，因此需要举行决选投票. March. 04, 2022 08:06. . 国民力量党和国民之党的总统候选人尹锡悦和安哲秀昨天宣布单一化。截至当天凌晨，两名候选人举行了2个半小时的会谈，并表示：“此次单一化是属于国民、依靠国民、为了国民的单一化，”“作为打造更好的大韩民国的起点，为了实现政权更迭即‘更好的政权更迭’，决心齐心协力。”安哲秀在宣布支持尹锡悦的同时辞去了总统候选人。大选结束后，两党还将推进合并方案。 此次单一化是在4、5日即将举行两天事先投票的前一天实现的。距离正式投票只剩6天。当天以后实施的新舆论调查也将被禁止公布。总而言之，随着在“前景不明期间”开始之际，被认为是最大变数的单一化得以实现，大选版图将更加动荡。两名候选人表示：“深信不疑，完美的政权更迭将会实现。”李在明候选人说：“政治似乎是政治家在做，但实际上是国民在做，”“相信历史和国民。” 此次单一化会对大选结果产生什么样的影响，还有待观察。选民们的判断也会根据对选举有利或不利而造成的利害计算和政治工程学层面，还是为了国家未来的“价值连带”层面而有所不同。只是直到前一天，围绕单一化决裂的责任还展开了激烈的攻防战，到了进入倒计时才以全盘押上的形式达成协议，这一过程是否妥当，还是个疑问。安哲秀自己一直高喊“单一化计时结束”“跑完全程”等口号，因此选民们也多少有些不知所措。 由于事先投票用纸是在现场印刷的，因此可以标识“退选”，但由于正式投票用纸已经印刷完毕，所以投票站外将贴出退选通知。创下了在如此之晚的时间里实现总统候选人单一化的新纪录。单一化是历届选举前一直起到巨大变数作用的常态话题。现在需要防止这种混乱的制度性装置。 总统决选投票制可以成为替代方案。如果第一轮没有过半数的得票者，在决选投票中决出最终胜者，那么第三地带的候选人也可以在不陷入单一化和死票争议的情况下提出自己的政策蓝图，对确保最终胜利者的国政动力也会有所帮助。然而，每次大选时都会出现实施决选投票制的主张，但选举结束后就不了了之。执政党已经将实施决选投票制定为党论，安哲秀也强调了必要性。希望国民力量党也能尽快确定党论。

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