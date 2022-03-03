一日新增确诊患者达21万人左右，政府却考虑放宽防疫措施. March. 03, 2022 07:57. by 刘根亨记者•金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）“奥密克戎变异毒株”的流行比当初政府的预测恶化得更快。但是，政府正在研究最早从4日开始提前放宽原定于13日结束的现行保持社交距离（聚会人员6人-营业限制晚上10点）的方案。医疗界内外有人指出，这是草率的防疫放宽。 据防疫当局透露，截至2日凌晨0时，新增确诊患者为21.9241万人，比前一天剧增了8万人以上。一日确诊患者超过20万人尚属首次。防疫当局曾预测大选（9日）前后每天确诊患者为23万人左右。实际扩散速度比预测快一周以上。国务总理金富谦当天表示：“感染可能会以青少年为中心进一步扩散。” 新冠病毒肺炎重症患者和死亡人数也仅次于去年年末“德尔塔变异毒株”危机当时。2日，危重症患者为763人，比前一天增加了35人。连续3天维持在700多人。死亡人数为96人，目前停留在100人左右。据防疫当局透露，新冠病毒肺炎重症患者在9日前后将超过1200人，比去年年末危机当时还要多，本月内最多将达到2750人。 虽然很难预测奥密克戎变异毒株扩散的尽头，但政府正在研究进一步放宽防疫措施。

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