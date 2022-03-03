独自堂堂正正地. March. 03, 2022 07:57. . 一个穿着黑衣、拿着黑伞的女孩正凝视前方站着。虽然满脸愁容的眼神和红彤彤的脸颊上能感受到警戒心和不安感，但从紧闭的嘴唇上也能看出坚硬。这幅令人印象深刻的肖像画是19世纪末在巴黎活动的乌克兰人玛丽•巴什基尔采夫画的。画中的少女到底是谁，吸引了来自异国画家的视线呢？ 出生于富裕贵族家庭的巴什基尔采夫在12岁时因父母离婚而漂泊在欧洲多个城市，后来定居巴黎。因为想成为伟大的画家，所以20岁时她进入了私立美术学校朱利安学院。因为国立美术学校埃科尔•德博萨尔不允许女学生入学。从22岁开始她每年参加沙龙展，积累了丰富的履历。这幅画是在她二十四岁时画的。模特是在地区保育院见到的孤儿少女，画家留下的日记中这样写道。“我正在画一个穿着黑色裙子、肩膀上放一把打开的雨伞的少女。在室外画画，雨一直下。” 所以这幅画是下雨天在野外画的。这说明了为什么画作的颜色暗淡，少女的表情暗淡。画家用黑色简单地表现雨伞和衣服，而少女的脸则用明亮的色调进行了细致的描绘。少女的表情是画的核心。看到没有监护人的拿着破碎雨伞站在雨中的孤儿少女，巴什基尔采夫会有什么样的心情呢？作为怀揣着伟大艺术家梦想的异乡女画家，这难道不是对独自面对世界偏见堂堂正正地战斗的自己的投影吗？ 画家在完成这幅画后的第二年，在沙龙获得了好评，但因未能获奖而受挫。之后她结核病复发，最终于当年去世。享年25岁。生前没有得到认可的画家在死后3年她的日记出版后，才被世人所熟知。美术评论家

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