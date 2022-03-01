执政党通过党内政治改革案，虽然具有浓厚的政略意图，但在野党也要提出构想. March. 01, 2022 07:22. . 共同民主党前天晚上召开议员全体大会，一致通过了党代表（党首）宋永吉24日发表的政治改革案为该党决议。其内容包括：为体现实际的多党制改革选举制度、国务总理国会推荐制、总统四年两任制改宪、实施总统决选投票制等。执政党在在野圈候选人单一化宣布决裂后，急急忙忙在休息日晚上召开议员全会，可见这是针对迫在眉睫的总统选举的政治策略。 各项改革方案也是需要充分讨论及朝野协商的重大问题。就总理国会推荐制而言，这是2018年总统修宪案提交国会时在野党主张的，共同民主党表示反对，称之为“变形的内阁制”“类似内阁制”。但是，在没有做出任何说明的情况下，执政党就将其包含在内。实施国会议员连动型及各区域比例代表制的前提是增加目前只有47个的比例代表议席。要么减少选区议席，要么增加国会议员定员，这是一个敏感的问题。李在明候选人1月份轻轻提及过总统四年两任制，不知不觉间它成了拥有180席政党的党论。 很明显，共同民主党有意将政治改革案用作与安哲秀、沈相奵候选人的连带纽带，但尹锡悦候选人的应对也令人寒心。尹锡悦指责道：“一直是多数党横行霸道，在距大选还有10天的时候，谈什么政治改革?”“你以为国民是龙虾、螃蟹和鲫鱼吗?”等。不管是作为政治手段还是大选手段，共同民主党都在发表政治改革案，并通过议员全会采纳为党论，展开舆论战等，在奋力挣扎。国民力量党只是反复强调，“政治改革是更替无道的民主党政权，赶走他们的手段”，还发表了什么政治改革方案呢? 李在明和共同民主党应该与大选结果无关，公开讨论此次定为党论的政治改革案。只有这样，才能抵销认为这是竞选小伎俩的批评。即使尹锡悦获胜，在朝小野大的格局中也有可能出现动弹不得的情况。如何分散总统权限、如何获得国会协助、如何将少数政党的声音反映到国政等，对于“分权与协治”具体有什么构想，不得不让人好奇。尹锡悦和国民力量党也不能只停留于批评执政党搞“政治秀”，而应该拿出“尹锡悦牌”政治改革案的大方向。

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