两种胜利. March. 01, 2022 07:21. . 人们在问。俄罗斯为什么入侵乌克兰?美国为什么袖手旁观?这场战争的后果会怎样？ 这些都是很难轻易回答的问题。在这场战争中，不仅牵涉到各国的政治、经济情况，还牵涉到欧盟和东欧各国的复杂利害关系。普京可能利用了这种乱七八糟的利害关系。 乌克兰能坚持多久，侵略当时俄罗斯将战争时间定为多久，即使乌克兰投降，俄罗斯希望的傀儡政权建立，乌克兰能否成为俄罗斯希望的国家呢?这需要超级计算机水平的信息和分析，个人很难做出判断。 在太强的敌人、火山爆发或海啸等太强的力量面前，人类有时会觉得自己的力量和抵抗无能为力。但是，人类对于自己的命运，肯定有自己的一份。因此，战争需要出乎意料的抗战和国民的团结。战争有两种胜利。旗帜的胜利是在对方的土地上升起自己的旗帜。第二个胜利是支配国民的心。 要想支配心灵，需要体制的优越性、更高的道德和清廉，需要作为我们后援者的信任。俄罗斯不具备这三样东西。我希望俄罗斯因为乌克兰人民的感人抵抗而不能取得旗帜的胜利。即使旗帜升高的那一天到来，最大限度地推迟那一天，也会让俄罗斯陷入进退两难的境地。独裁者的情况，独裁者最清楚。独裁者下出无理手（不合理的招数）时，内部肯定会有相应的不安因素。 如果抵抗时间变长，统治变难，对乌克兰的统治也会产生无理手和贪欲。乌克兰国民会遭受更严重的痛苦，俄罗斯得到的也只有愤怒。无论是俄罗斯还是俄罗斯军方，战争后遗症都不容小觑。普京想要速战速决的原因之一是害怕军队的堕落和后遗症。祝愿乌克兰国民取得胜利。 历史学者

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