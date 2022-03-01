防疫通行证从1日开始中断适用…餐厅和咖啡厅无需再扫二维码. March. 01, 2022 07:22. by 李智云记者•李智润记者 easy@donga.com,asap@donga.com. 作为防止新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情扩散措施的防疫通行证（接种证明•阴性确认制）将从3月1日开始在全国中断适用。包括餐厅咖啡厅在内，娱乐设施和室内体育设施等11处现有适用设施都允许新冠病毒疫苗未接种者出入。这距离去年11月引进防疫通行证过去了4个月时间。 中央灾难安全对策本部28日发表了上述内容的暂时中断防疫通行的决定。政府还取消了原定于4月适用的青少年（12~17岁）防疫通行证的适用计划。此次公布的防疫通行证适用中断期限尚未确定。 随着防疫通行证中断，之前每次出入餐厅、咖啡厅等都要认证的电子出入名册，即所谓的“QR登记”也将从当天开始废除。2020年6月首次引进该制度，时隔1年零8个月后废除了制度。 引进防疫通行证后，受到了不少争议。有人指出，这过度侵害了国民基本权利，全国各地正在发生18起诉讼。特别是上个月23日，法院做出停止执行大邱60岁以下餐厅咖啡厅防疫通行证的决定后，混乱进一步扩大。行政安全部部部长全海澈当天就全国停止适用防疫通行证的理由解释说：“考虑到（防疫通行证的）各年龄段的公平性问题，做出了此次决定。” 虽然政府做出了停止适用防疫通行证的决定，但韩国国内新冠病毒防疫状况比去年年末“德尔塔变异毒株”扩散时更加恶化。截至28日0时，每天新增死亡人数为114人，为新冠病毒扩散以来的最高值。住院中的危重症患者当天也增加到了715名。 防疫当局预测，今后新冠肺炎疫情将进一步恶化。疾病管理厅厅长郑银敬在当天的新闻发布会上表示：“9日新冠病毒重症患者将增至1200人以上。”有预测称，3月中旬危重症患者将达到2750人。 另外，从1日开始，与新冠病毒疫苗接种与否无关，居家治疗患者的同居家属隔离义务将被解除。禁止在网上销售自我检查套装的措施将延长至本月末，孕妇将从7日开始每人领取10套套装。

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