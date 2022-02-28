美欧出牌，“把俄罗斯赶出国际金融网”. February. 28, 2022 08:10. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、纽约=常驻记者 柳在东 weappon@donga.com、jarret@donga.com. 俄罗斯在全面进攻乌克兰的第四天即当地时间27日，为攻克乌克兰首都基辅，重新发动大规模空袭和巷战，展开了总攻势。俄罗斯对基辅进行无差别的炮击，要求乌克兰投降，在乌克兰拒绝这一要求后，将边境集结兵力的一半投入到乌克兰。俄军也进入了乌克兰第二大城市、东北部的哈里科夫。俄军对包括基辅附近在内的乌克兰各地油气管道等主要基础设施进行了破坏。美国和乌克兰表示，随着乌军的坚决抵抗，俄罗斯速战速决的进攻战速度有所减缓。 美国和欧洲继对俄罗斯总统普京进行制裁后，作为最后的制裁筹码，决定把俄罗斯银行赶出国际金融结算网SWIFT（国际银行间通信协会）。随着俄罗斯在乌克兰北方国家白俄罗斯部署核武器的动向，冷战结束33年后，美、西方和俄罗斯实际上进入了第二次冷战。 据乌克兰政府透露，在基辅市内各处展开巷战的情况下，27日上午在基辅以南约29公里的城市瓦西尔基夫，因俄军的攻击，油库发生了爆炸。瓦西尔基夫是有空军基地和油库的基辅防御核心城市。乌克兰第二大城市哈里科夫也遭到轰炸，天然气管道遭到破坏。 俄罗斯国防部26日表示：“由于乌克兰拒绝外交谈判，所以下达了（普京总统的）命令，要求所有部队从各个方面进行攻击。”俄罗斯前一天要求乌克兰投降，并提议进行外交谈判，但乌克兰总统泽连斯基26日拒绝投降，称“不会放下武器，会保卫祖国”。美国国防部高层相关人士表示：“俄罗斯军队遭遇了坚决的抵抗，气势大减，”“普京总统不能再夸口确信的速战速捷了。” 美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大首脑26日表示：“决定将俄罗斯孤立在国际金融（体系）之外。” 因此，首先被选中的俄罗斯金融机构的国际交易将被切断，并被限制接近俄罗斯中央银行的外汇储备。 俄罗斯在与北约接壤的白俄罗斯部署核武器等，表现出进行核威胁的动向。法国总统马克龙26日在与白俄罗斯总统的通话中批评道：“俄罗斯可能会做出批准在白俄罗斯部署核武器的决定。”

한국어