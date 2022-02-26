韩中关系600年，严酷的历史教训. February. 26, 2022 07:33. by 金相雲 sukim@donga.com. “民主国家韩国比共产主义独裁体制中国更牵制日本，这太荒谬了。” 支持民主国家之间不开战的所谓“民主和平论”的自由主义国际政治学家们，经常对东亚国际关系提出质疑。也就是说，面对觊觎地区霸权的中国，韩国和日本不联手追求势力均衡，从现实主义角度看也令人诧异。在这种疑问的背景下，当然是“历史”这一变数起到了决定性的作用。那就是历经数千年与中国的交流和19世纪末以后日本帝国主义的掠夺。 作者凭借前作《冷战的地球史》闻名于世，这本书回顾了韩中关系600年，关注了两国关系的特殊性。特别是题目中出现的“义”是追求垂直秩序的性理学概念，在韩中关系中产生了“复合主权”。复合主权是指垂直朝贡秩序强调宗主国的例子，但在内治方面得到了彻底的自主权保障。作者认为，这是19世纪之前数百年间给东亚带来和平的核心因素。 问题是，随着两国国力的增强和近代民族主义的加强，这种合作体制很难启动。更何况，在朝鲜核危机不断的情况下，中美矛盾不断激化，使韩半岛的安全局势更加不安。作者表示，在朝鲜体制崩溃等剧变事态中，中国对韩半岛传统上具有的家长式认识可以发挥作用。也就是说，中国为了在朝中边境确保缓冲地带，很有可能进行军事介入。 那么，绝对不能回归到旧朝贡秩序的21世纪韩国前进的方向是什么呢?作者关注了相比中国人更准确地掌握清帝国的朝鲜精英们的认识。最终应该超越无条件的反华或反日，明确掌握邻国的意图。

한국어