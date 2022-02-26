受乌克兰事态影响，欧足联决定更换欧冠决赛场地. February. 26, 2022 07:33. by 李元洪 bluesky@donga.com. 由于俄罗斯入侵乌克兰，2021~2022赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（UCL）决赛场地极大概率将发生改变。 25日，英国广播公司（BBC）等欧洲媒体报道说，欧足联决定更换原定于5月28日在俄罗斯圣彼得堡的俄罗斯天然气竞技场举行的欧冠决赛场地。决赛地点将在近期召开的欧足联紧急会议上确定。 圣彼得堡也是下达攻击乌克兰命令的俄罗斯总统普京的故乡。欧足联当天发表声明谴责俄罗斯的军事侵略，并表示：“根据尊重和平与人权的精神，一直致力于足球发展的欧足联将与乌克兰足球团体团结一致，帮助乌克兰国民。” 如果这次也更换，欧冠决赛场地将连续3个赛季易址。2019~2020赛季、2020~2021赛季的欧冠决赛全部因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情导致的当地原因而发生了改变。2020年从土耳其伊斯坦布尔改为葡萄牙里斯本，2021年又从伊斯坦布尔改为葡萄牙波尔图。（最新消息，欧足联已经宣布欧冠决赛场地从圣彼得堡改到法国巴黎）

한국어