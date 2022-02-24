九成外国企业：“今年还没有投资计划”. February. 24, 2022 07:47. by 金昌德 drake007@donga.com. 据调查，每10家外商投资企业中就有9家今年没有投资或还没有制定投资计划。 据全国经济人联合会23日发布的“进军韩国的外国企业招聘-投资动向”调查结果显示，101家外资企业中27家（26.7%）回答“今年没有投资计划”。回答“还没有制定计划”的有65家（64.4%）。此次调查是以100名以上职员的外资企业为对象进行的。 今年制定投资计划的9家（8.9%）中，有7家计划维持前一年的水平，而计划增加的企业只有2家。 对于外商投资企业无法增加投资的原因，回答“由于新冠疫情持续，国内外经济及行业景气状况不好”的人最多，达44.1%。其后依次为“主要投资项目已经完成”（26.5%）、“由于过度的限制立法，企业环境恶化”（5.9%）、“高法人税率、投资奖励不足等，投资环境不好”（2.9%）。 大部分外商投资企业都没有制定招聘计划。14.9%的调查对象企业表示“没有招聘计划”，46.5%的企业表示“还没有制定计划”。制定招聘计划的企业中“维持去年水平”的企业占51.3%，多于“将比去年增加”（46.2%）。虽然只有少数，但也有“会减少”（2.5%）的地方。 全经联国际本部长金峰满（音）表示：“为了扩大企业的雇佣和投资，新政府应该把重点放在营造有利于企业的劳动环境上。”

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