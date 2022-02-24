5~11岁也将注射疫苗… 最早从3月份开始接种. February. 24, 2022 07:47. by 刘根亨记者•李智云记者 noel@donga.com,easy@donga.com. 最早从3月开始，5~11岁的儿童也将接种新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗。目前只有12周岁以上人群才是接种对象。 食品医药品安全处（食药处）23日批准辉瑞的5~11岁用新冠病毒肺炎疫苗“Comirnaty™”韩国使用。食药处解释说：“分析辉瑞提交的临床试验资料，并通过中央药剂师审议委员会等咨询，证明了疫苗的安全性和效果。”疾病管理厅考虑到新冠病毒流行情况、小儿用疫苗供应日程等，计划在3月份发表详细接种计划。韩国政府相关人士表示：“疫苗可能会比3月上旬晚些时候进入韩国。预计最早将于3月接种，最晚将于4月开始接种。” 据食药处透露，辉瑞以美国、芬兰、波兰、西班牙等4个国家的3109名5~11岁人群为对象进行了临床试验。疫苗接种带来的预防效果为90.7%。虽然出现了注射部位疼痛或红肿的症状、以及疲劳感、肌肉痛等异常事例，但大部分都是轻症或中等水平。没有出现死亡和心肌炎等重大异常反应。只是注射部位红肿的症状多于16~25岁。当天出席食药处新闻发布会的高丽大学安岩医院少儿青少年科教授崔英俊（音）表示：“轻微的异常反应也在2、3天内消失，因此无需太过担忧。” 新冠病毒主要指标日益恶化。以23日0时为准，新增确诊患者为17.1452万人，比前一天增加了约7万人。当天的确诊患者人数比事先经历奥密克戎变异毒株的主要国家（21日为准）还要多。预计24日上午公布的新增确诊患者人数将比23日多。 重症患者和死亡者接近去年年末因“德尔塔变异毒株”引起的医疗大乱当时的水平。危重症患者人数为512人，自上月19日以后首次增至500人。一天死亡人数为99人，是自去年12月31日以来的最高值。死亡人数是新冠病毒流入韩国后第四多的数值。医疗界内外有人批评说，防疫当局提及新冠病毒变成地方性流行病的可能性等，急于发出缓和防疫的信息。

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