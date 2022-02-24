美国智库：“71%的韩国人赞成自行开发核武器”. February. 24, 2022 07:48. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国一智库的舆论调查结果显示，每10名韩国人中就有7人支持自行开发核武器。韩国人认为中国是10年后最具威胁的国家，82%的受访者认为朝鲜不会弃核。 美国芝加哥全球事务委员会（CCGA）委托韩国调查机构“韩国Research”于去年12月1日至4日以1500名18岁以上韩国人为对象进行了舆论调查，并于21日公布了上述结果。 问卷调查结果显示，对于“是否赞成韩国自行开发核武器”的提问，71%的应答者表示赞成。反对者只占26%。赞成拥有核武器的理由中，“防御朝鲜以外的威胁”（39%）最多，其次是“提高韩国在国际社会中的地位”（26%）和“应对朝鲜的威胁”（23%）。 对于美国在韩国部署核武器，56%的人表示赞成。但是，对于“在自主研发核武器和美国在韩国部署核武器中选择”的提问，回答“自主研发”的人占67%，远远多于“美国部署核武器”（9%）。24%的被调查者反对在韩国部署核武器。 目前，朝鲜（46%）被选为对韩国安保最具威胁的国家，中国（33%）、日本（10%）、美国（9%）。相反，56%的受访者认为中国是10年后最具威胁的国家，22%的受访者认为是朝鲜。 对于朝鲜是否会弃核，82%的受访者表示“不会放弃”。对于“是否确信朝韩发生冲突时美国会保卫韩国”的提问，61%的人回答“是”，36%的人回答“不是”。

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