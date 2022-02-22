就算贵也卖得好…名牌企业纷纷上调“高度”. February. 22, 2022 07:46. by 李智润记者 leemail@donga.com. 不仅是香奈儿，其他名牌在韩国也唯独实行高价政策，被称为“爱•路•香（爱马仕、路易•威登、香奈儿）”的人气名牌开启了每种产品的“1000万韩元时代”。 路易威登韩国在本月16日将产品价格最多上调了37%。这是自去年5次上调价格后，时隔5个月再次大幅上调价格。30%左右的上调幅度是非常罕见的水平。被称为“彩礼包”的Capucines MM从现有的753万韩元上涨到922万韩元，上涨了22%，接近1000万韩元。 名牌业界分析认为，这是因为“高度竞争”。代表香奈儿经典包系列中1000万韩元以下的产品在去年已经消失。爱马仕也在上个月初突然上调了3~7%的产品价格，扩大了1000万韩元左右的产品种类。也就是说，路易威登为了与他们保持“同级位置”，强行扩大了价格上调幅度。 大幅提高价格，构筑“谁都无法轻易购买”的高级品牌形象的战略正在扩散至其他名牌企业。21日，古驰将手提包等产品价格平均上调6%。“Gucci Mini Marmont Matelasse单肩包”上涨了17%，首次超过了200万韩元。上个月迪奥也把大尺码女士包的价格上调了20%，达到了840万韩元。普拉达继去年就6次上调价格后，本月又上调了“半月包”（10%）等代表性产品的价格，劳力士、Tiffany&Co、宝诗龙等手表、宝石名牌产品最近也齐齐上调了10%左右的价格。

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