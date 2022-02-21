执政党深夜突袭处理补充预算案，引发“强行通过风波”. February. 21, 2022 07:40. . 共同民主党上周六凌晨在国会预算结算特别委员会上突袭处理了14万亿韩元规模的补充预算案。执政党考虑到总统选举，一直推进增加35万亿韩元，但由于政府以“对物价、利率产生负面影响”为由表示反对，国民力量党则主张扩大到50万亿韩元，但要先减少其他支出，因此执政党才强行推进单独通过。 此次预算决算委员会的补充预算案处理过程，无论从哪个角度看都是不正常的。在拒绝共同民主党处理要求的国民力量党所属预算结算委员长休会之际，共同民主党干事作为代理职务于凌晨2点召开会议，在4分钟内执政党议员之间通过了议案。执政党说：“在野党委员长回避案件处理责任，根据国会法进行了处理。”但在野党却抗议说：“这是强行通过、非法处理，无效。”尽管如此，执政党最快将在今天的国会全体会议上通过补充预算案。 向320万名个体户和小工商业者每人发放300万韩元补贴的此次补充预算案，从一开始就陷入了僵局。执政党候选人李在明以“利用超征税收，在大选前制定补充预算”点燃了火苗，国民力量党候选人尹锡烈提出“在任期开始100天内支援个体户50万亿韩元”的公约并施压，政府在开始执行607万亿韩元超级预算不到一个月就提出了补充预算案。此后，执政党相关人士对大幅增额表示为难的经济副总理提出了“弹劾”，并不惜爆出粗话称“应该马上砍头”。 执政党之所以通过14万亿韩元的政府补充预算案，可能是因为他们认为，如果再晚一些时间，将很难在仅剩16天的大选中取得期待已久的补充预算效果。单独通过后，李在明表示：“动作晚了，很抱歉。很快还会追加。”执政党代表（党首）宋永吉说，全体会议将提出规模达3.5万亿韩元的修正案。国民力量党称之“购（买选）票的挤牙膏补充预算”，贬低补充预算案，并表示如果本党在大选中获胜，将以更大的规模支援个体户。 这是继前年4月15日国会选举、去年4月7日再选补选之前决定的补充预算后，连续三年在选举前夕通过补充预算。即使是必须支援个体户的事情，从现在的情况来看，依靠国家债务的政府支出扩大也会提高物价、利率，使个体户和百姓的负担超出这个程度。政界不顾这种现实，不择手段地用国民税金展开显摆竞争，反复上演着令人脸红的场面。

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