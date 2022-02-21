让大脑跳动. February. 21, 2022 07:40. . “思考是一种内在化运动。”—出自罗道夫•伊纳斯《梦想机器的进化》中 我们是动物。这句话的意思是，生活所需要的一切都需要移动身体来拯救。人类为了吃、克服危险、寻找伴侣而不断行动。为了掌管这种动向，大脑诞生了。动作需要精巧的控制过程。应该设定生存所需的目标，计划下一步行动后，计算其行动的损益，确定行动的时间。为此，大脑通过分析和预测自己和围绕自己的环境，进化成了巨大的“思考机器”。 具有讽刺意味的是，能够出色地利用大脑功能的人类构筑了不再动弹也能生存的环境。没有必要再为了觅食而去打猎，也不用为了求偶而彷徨。但是，身体变得舒服并不意味着我们的生活变得如此舒适。我们不断地假定、计划、思考、承受着压力生活。诞生为只有行动才能生存的存在，在不动的情况下生活，由于为了控制行动而设计的大脑的过度副产品而饱受痛苦。 该如何消除这种苦恼和压力呢？你得先动一动。嘴上说要坚持运动，但每天24小时中也只有一两个小时在运动。因此，无论是爬房子周围的楼梯，还是走公司大楼的散步路，无论以何种方式，都要时刻行动起来。我们过着我们的身体比设计方式移动得少得可怜的生活。无论在脑海中如何完美地执行内在化运动，只要不直接行动，大脑就会停滞，副产品也会更多。如果我们继续行动，大脑也会为了履行控制行动的原始职责而再次“健康地”动起来。

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