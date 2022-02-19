进入百货店-大型超市时废除“扫码认证”. February. 19, 2022 07:24. by 金素英记者、柳根亨记者 ksy@donga.com,noel@donga.com. 从19日开始，进入百货商店和大型超市等未适用防疫通行证（接种证明·阴性确认）设施时，无需填写出入名单。餐厅、咖啡厅等的营业时间将从当天开始到3月13日为止的3周内延长到晚上10点。中央灾难安全对策本部18日发表了上述内容的“保持社交距离调整案”。 此前，防疫当局为了追踪新冠病毒的扩散途径，要求在进入公共设施时利用二维码、安心呼叫等填写出入名单。但自奥密克戎毒株扩散后，事实上流行病学调查被中断，因此决定废除这一制度。 不过，二维码认证并没有完全消失。适用防疫通行证的餐厅、咖啡厅、练歌厅、澡堂等11种设施必须出示证明疫苗接种完成者的资料。虽然主要使用二维码认证，也可以出示智能手机应用程序“COOV”或纸质认证书。 有人指出，政府的此次调整是令小工商业者和医疗界都感到不满的“半拉子对策”。政府当初计划把聚会人员增加到8人，但最近一天确诊患者超过10万人后，只延长了营业时间。防疫专家们担心，政府的决定会助长市民的防疫松懈，恶化新冠暴增趋势。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）批评道：“在新型冠感染接近顶点的情况下放松距离的国家，也就是韩国一个。” 此外，青少年防疫通行证的实行日期从当初的3月1日推迟到4月1日。继首尔市和京畿道之后，18日在仁川和大田，法院也暂时中断了青少年防疫通行证行政处分的效力。从21日开始，新冠口服药物帕克斯洛韦德的用药对象将包括40多岁的基础疾病患者。

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