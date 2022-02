用一部手机拍短片的朴赞郁:“首先想到的是自由”. February. 19, 2022 07:25. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 朴赞郁导演(59岁)18日公开了与苹果合作制作的短篇电影《LIFE IS BUT A DREAM》。电影是时长21分24秒的历史剧,演员刘海镇、金玉彬、朴政民将出演。此次新作只用苹果的智能手机“iPhone 13 Pro”进行了拍摄。作为展示用iPhone拍摄的照片和视频的苹果“Shot on iPhone”活动的一环制作的这部电影可以在苹果官方YouTube频道上看到。 影片讲述了两个鬼魂为棺材而争吵的过程中发生的一场深夜闹剧。此次作品是通过《老男孩》、《蝙蝠》、《小姐》等确立自己风格的朴导演的首部历史剧。影片加入了盘索里和场院剧(韩国传统剧的一种,说唱结合,具有强烈的讽刺和幽默成分),进行了新的尝试。朴导演说:“用小相机拍摄时首先想到的是自由。不是特定类型的电影,而是自然地讲述故事,所以一定会展开像场院剧一样的故事。” 新作由参与电影《1987》、《暗杀》等作品的摄影导演金宇亨拍摄。金导演说:“这是一部轻快有趣的工作。”演员金玉彬说:“我不习惯在小镜头前演戏,所以很担心,但看到完成本后,觉得我的担忧只是杞人忧天。”

