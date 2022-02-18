距离总统大选只剩下19天，却连公约集都还没有. February. 18, 2022 07:48. . 距离总统选举只剩下19天了，但主要候选人的公约资料集的发行却一拖再拖。现在选民们应该冷静分析各候选人提出的公约的一贯性、妥当性、实现可能性等，分辨玉石，但连基本资料都没有得到提供。继各种候选人风险、家人风险等之后，现在又要追加“公约风险”一词。 公约集发行被推迟的表面原因是朝野有力候选人所到之处都竞相推出新的公约。为了反映“儿童津贴扩大到18周岁以下”（李在明）、“基础年金支付额上调10万韩元”（尹锡悦）等新公约，不得不反复修改和完善公约集。虽然有游说巴士事故等各自的情况，但国民之党候选人安哲秀和正义党候选人沈相奵也大同小异。 公约集一再推后发行，每次大选时都会反复出现，从这一点来看，这并不是什么新鲜事，但这次的情况有所不同。有力候选人的国政蓝图摇摆不定，而且以特定世代或特定利益集团为目标的“积少成多”式的定制性分头公约竞争比任何时候都激烈。很难一一列举的各种“新设津贴”或“上调”公约等正在泛滥。士兵月薪200万韩元等抄袭对方公约的现象也盛行。大大小小的公约每天都在涌现，已经到了乱七八糟、难以分清的地步，不知道能以什么样的哲学和蓝图把它们集合在一起。 李、尹两人在公开进行“倾囊相助”公约竞争的同时，却对具体的财源筹措方法闭口不谈。对于韩国宣言实践本部的质疑，李在明方面表示履行270多个公约需要“300万新韩元以上”，但根本没有提出各项目所需费用。尹锡悦方面表示履行200个公约需要“266万亿韩元”，提出了各主要公约的费用，但都只是粗略估算而已。根本不知道如何减少哪些支出，如何增加追加税收来抵充天文数字的费用。 现在不是急于发掘新的“倾囊相助”公约的时候。只有对大框架的国政哲学和蓝图、各领域目标和年度实施计划、各项目所需预算和财源筹措方案进行整理，尽快拿出公约集，选民们才能仔细比较和验证应该支持哪位候选人吧！

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