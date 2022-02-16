对非法占据坐视不管的政府，“工会共和国”的说法怎会事出无因?. February. 16, 2022 07:39. . 民主劳总下属的快递工会罢工自去年12月28日开始后，进入了第50天。从本月10日开始，工会占据CJ大韩通运总公司，正在进行静坐示威。去年，围绕防止快递司机过劳死的社会协议履行问题，劳资双方间的对立达到了极点，罢工由此进入长期化。 快递工会将最近一年的快递费上调部分没有得到公平分配作为长期罢工的理由。公司方面反驳说，快递费上调部分的计算存在错误，实际上将上调部分的一半分配成了快递司机的手续费。有必要对这一争议进行验证。但是8个月前达成的劳资之间的社会协议是以快递司机的分类工作除外、每周实施60小时等劳动条件为主要内容的，快递费的分配并不是协议规定的义务事项。 更何况，快递工会成员在占据总公司的过程中，对CJ大韩通运的30名工会成员施暴，擅自取出总公司办公室的备品或个人随身物品等，进行了诸多非法行为。去年因快递工会的集体欺凌而做出极端选择的金浦快递代理店主的妻子昨天接受《东亚日报》记者采访时表示：“工会好像是世界的王。韩国是只会护着工会的国家吗？”非法和暴力日常化的集团能否被称为工会，这是个疑问。 韩国的工会无视法律，变得过激，是偏向工会的现政府自找的。去年修改《工会法》时，政府和执政党允许解雇者和失业者加入工会，但对经营界提出的罢工时允许代替工作的要求置之不理。即使解雇工人以工会成员的身份占领工厂，也没有阻止的根据，这就是韩国劳资关系的现实。随着贵族工会为保护既得权而进行斗争一边倒的劳动运动，企业倒闭，整个经济的混乱正在扩大。 共同民主党总统候选人李在明对眼前发生的工会非法行为保持沉默。国民力量党总统候选人尹锡悦在谈到严格处理的同时，也发表了旁观者式的评论，称“相比政府的介入，自主解决更重要”。只有国民之党总统候选人安哲秀要求对非法和暴力行为严格执法。CJ大韩通运以妨碍业务嫌疑向警方起诉了快递工会，但警方只是在说服工会主动离开。即使企业和消费者因非法罢工遭受损失，公权力和政治圈也一直采取消极的态度。“工会共和国”的自嘲不再是夸张，正在成为现实。

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