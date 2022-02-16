让人起鸡皮疙瘩的话. February. 16, 2022 07:40. . 在西方，家人之间似乎会把“我爱你”挂在嘴边，但事实也并非如此。世界著名法医人类学家苏•布莱克撰写的关于死亡的名著《剩下的一切》中，出现了母亲和女儿之间无法说出“我爱你”的故事。这是作者自己的故事。 母亲正在死去。因为注射吗啡而陷入昏迷状态。她带着两个女儿最后找到了母亲。她知道相关研究结果显示人死时最后消失的感觉是听觉，因此她决定和自己10岁和12岁的女儿们一起像《音乐之声》中的家人一样唱歌。她唱了母亲喜欢的歌曲，还唱了苏格兰民谣。医生和护士看到三个人“不沾弦”唱歌的样子后笑了。她们的歌声使昏暗而忧郁的病房气氛变得明朗起来。 三人唱得筋疲力尽。再也没有可以唱的歌了。现在是告别的时间。她们握住病人的手，并为其沾湿嘴唇、梳理头发。她们的眼睛开始流眼泪。她让女儿们在外面等，自己留下来和母亲做最后的告别。但是只有两人呆在一起时却什么话也说不出来了。之前想说谢谢你、我爱你、想你，但都说不出来。“我家人从来没说过那种让人起鸡皮疙瘩的话。”虽然现在是我爱你一词泛滥的世界，但对于他们苏格兰人来说，把这句话挂在嘴边就像遇到外星人一样奇异。但奇妙的是，他们酷似吝啬于表达的韩国人。不是因为没有这种感情。因为爱不是嘴上说的而是发自内心的，所以才会那样。女儿对即将永远离开自己身边的母亲所感受到的感情，用爱这个词是无法表现的，也无法装进去的。这就是语言的局限性。我们人类最重要的象征语言所具有的局限性。我们常常忘记这一点。

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