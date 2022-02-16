原材料价格上涨，直接冲击电池和石油化学领域. February. 16, 2022 07:40. by 徐亨錫, 宋忠炫 skytree08@donga.com,balgun@donga.com. 在国际油价和原材料价格急剧上涨的情况下，再加上乌克兰事态，产业界进入了紧急状态。因为成本上升、物流费暴涨、世界经济不确定性增加等，预计业绩将恶化。 据韩国光海矿业公团15日透露，以前一天为准，镍价格为每吨2.365万美元，比去年2月的1.8万美元上涨了约31%。随着以镍为原料的电动汽车电池需求的增加，价格急剧上涨。最近矿山开发停滞不前，正在经历供给问题的锂从去年2月的每吨9000美元上涨到今年2月的每吨5.5万美元。 电池企业相关人士表示：“在原材料价格上涨的情况下，供给跟不上需求”，“撇开成本上升带来的收益性恶化不谈，因资源不足而担心工厂开工。” 国际油价的上涨正在影响整个产业领域。直接使用原油作为原材料的化学产业受到的冲击最大，直接成本陡然上升。物流费也是一种负担。由于受到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，船舶不足，物流费上升势头从去年开始已经全面展开。半导体、汽车、电子等所有部门都响起了警报。国内海运公司HMM去年的营业利润比前一年上升了650%，达到7.3万亿韩元，创下了历史最高纪录，这反证了这种情况。今年以来，随着油价上涨幅度加大，对物流费用进一步上涨的忧虑越来越大。 财界相关人士表示：“如果乌克兰事态导致油价上升势头进一步加快，以航空业界和石油化学业界等为中心的原材料费用负担将会加重。”

한국어