首尔中小学生确诊患者一周内翻倍. February. 16, 2022 07:40. by 赵维萝记者 jyr0101@donga.com. 由于新冠病毒变异奥密克戎毒株的扩散，首尔地区小学、初中、高中学生确诊人数在一周内翻了一番。特别是，小学生和高中一二年级的确诊患者大幅增加。据分析，随着开学的学校增加，学生确诊患者也随之增加了。 据首尔市教育厅15日透露，2月第二周（7日至13日）首尔市内小学、初中、高中学生确诊患者共达5764人。从2月第一周（1月31日~2月6日）的2755人，一周内增加了3009人。在此期间，小学生确诊患者从1614人猛增到3229人，高中一二年级的确诊患者从417人猛增到1213人。 首尔市教育厅计划以幼儿园学生和小学生为对象，在开学后的7周内每周支援2次的自检套装。在11个教育支援厅各运营2个，共22个现场移动式基因扩增（PCR）检查组。这就是利用车辆前往发生集体感染学校的“移动型筛查诊疗所”。 首尔市教育厅表示，将以△校内学生新确诊比率3%△年级或班级内学生停止上学（确诊+隔离）比率15%为标准，确定新学期的课业类型。3月开学后，如果两个指标中有一个超过标准，根据校长的判断，可以限制部分教学活动或转变为部分远程教学。如果两个指标都超过标准，将进行部分远程教学。

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