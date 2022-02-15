李在明、尹锡悦把新冠补偿作为头号公约……看不到增长引擎的十大公约. February. 15, 2022 07:47. . 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦上周末结束候选人登记，发表了十大竞选公约。作为头号公约，李在明提出了“完全克服新冠疫情和完全支援受害小工商业者”，尹锡悦也提出了“克服新冠紧急救助及后新冠计划”。有人指出，对于处于极限状况的个体户来说，理应得到合理的补偿，但由于对个别经营者的损失规模都没有准确掌握，所以两名候选人都只考虑到全体550万名个体户的选票而提出了公约。 两名候选人的其他公约在新冠疫情之后能否引导经济走上可持续发展的道路，也存在不少疑问。李在明表示要在数字化大转变上投资135万亿韩元，创造200万个工作岗位，开启国民收入5万美元的时代。但是，通过“开发连带式”政府主导的投资，提高已经进入发达国家的韩国经济的增长动力并非易事。尹锡悦表示：“要成立专门机构，通过推进规制革新，创造好的工作岗位。”但是，如果没有新实施一项限制时取消两项限制的美国“以二换一制”等具体方法论，也有可能像历届政府一样只是口号。 李在明还把“全民基本收入”纳入公约。明年每人发放25万韩元需要12.9万亿韩元，如果想在任期内增加到100万韩元，每年需要51.6万亿韩元。如果为筹集财源而推进的国土拥有税等碰壁，只会使国家债务剧增。尹锡悦在十大公约中包括了30万套青年原价住宅等房地产供应方案。由于出售价格比市价便宜，不仅需要数万亿韩元的预算，而且在首都圈也很难确保那么多的土地。 更大的问题是两名候选人的公约中看不到对韩国经济面临危机的思考。（一旦当选）5月份就要负责国政，与因全球通货膨胀和利率上调导致的经济停滞、财政和贸易收支的“赤字双胞胎”、过度的国家债务导致的国家信任度管理问题进行搏斗。到那个时候，就会暴露出表面辉煌的大选公约是多么不现实。

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