领导人的品德. February. 15, 2022 07:47. . 美军海军陆战队第一师第五团是6·25战争时期在长津湖战斗中展开血战的团。在太平洋战争中，该团曾在瓜达尔卡纳尔、佩莱里奥、冲绳等地战斗过。隶属第五团并随军参加佩莱里奥和冲绳战斗的有真·斯莱奇留下了《太平洋战争》的珍贵回忆录。 在这本回忆录中，出现了名叫霍尔登上尉的连长。所有连队队员都称他为“船长（上尉）”以表示尊敬。斯莱奇到连队本部时，目睹了霍尔登向炮兵要求向连队战壕前炮击10多发炮弹的场面。炮兵军官问道：为什么要毫无理由地炮击？霍尔登回答说：“我想告诉大家，作为连长一直对士兵的安全表现出极大的关心。”听到这一故事的连队队员都很感动。连长在百忙之中关心每一位连队队员，听取每个人的情况，为他们尽最大的努力。幸存的军官们也称赞他是最好的连长。令人惋惜的是，他在佩莱里奥战役即将结束之际牺牲了。 参加6·25战争的法国营中，有一个由韩国军人组成的连，连长是具毕（音）大尉。他从第二次世界大战开始从军，是具有10年战斗经验的资深人士。在法国营中，作为最资深的连长，军官们也十分尊敬他。对于韩国士兵来说，他几乎是神。 在与中国军队展开的第一场战斗中，推荐所有人都感到疑惑的韩国士兵为优秀士兵，投入战斗，之后与法国士兵享受同等待遇的人参加战斗的，就是具毕。具毕在断肠的山脊上阵亡于迫击炮。都被幸存的部队成员称为最优秀的连长，他们的共同点是什么呢？尊重士兵，亲切，不把他们视为自己出人头地或光荣的手段，作为连长，不断摸索和实践自己为队员们能做的最佳方法。我们没有这样的领导人吗？不是的。到处都是。不知是不是受到了神的祝福，真是到处都是。一到选举的时候，大家都会成了这样的领导人。

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