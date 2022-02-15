首尔去年月租交易量突破7万件…创下自统计以来的历史最高纪录. February. 15, 2022 07:47. by 李새샘 iamsam@donga.com. 据调查，首尔去年的月租交易量突破了7万件，创下了自统计以来的历史最高纪录。 14日，据首尔房地产信息广场透露，去年除首尔公寓的全租外，月租（包括准月租、准全租）的交易量以截止到当天申报的交易为准，共达7.1080万件。这是自2011年统计以来的最高值。 月租交易量自2018年以后呈逐年增加的趋势。从2018年的4.8268万件到2019年超过了5万件，2020年超过了6万件。去年达到了7.1080万件。全月租交易在没有法律规定的期限的情况下，以租户的确定日期申报为基础进行统计。但是，去年全月租申报制在1年的过渡期内实行，全月租申报有可能比往年有所增加。 在全部交易中，月租交易比重也在去年达到了37.4%。 继2019年28.1%、2020年31.1%之后，连续3年上升。特别是衿川区是去年首尔25个区中唯一月租比重（56.1%）高于全租比重（43.9%）的。

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